Azijske borze neenotno

Tokio, 3. oktobra - Trgovanje na azijskih borzah so danes zaznamovali neenotni izidi, med katerimi sicer prevladujejo pozitivne številke. Tokijski indeks Nikkei je zabeležil najvišjo zaključno vrednost v več kot dveh letih. Vlagatelje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spodbudili podatki o ameriški predelovalni industriji in šibkejši jen.