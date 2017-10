Delo: Pred vrati samostojnosti (3. 10.)

Ljubljana, 3. oktobra - Če česa, potem bi se od Kataloncev lahko ogromno naučili o povezanosti in solidarnosti. V Evropi danes ni naroda, ki bi bil sposoben tako stopiti skupaj, pravi Simona Škrabec, prevajalka, ki že več let živi v Barceloni. In prav zato so tudi priklecali do vrat samostojnosti. Jim jih bo vendarle uspelo še odpreti, piše v Delu Mimi Podkrižnik.