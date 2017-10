Kubanski zvočni napadi naj bi najprej prizadeli ameriške vohune

Washington, 3. oktobra - Še vedno nepojasnjeni zvočni napadi na ameriške diplomatske predstavnike na Kubi naj bi najprej prizadeli ameriške obveščevalce in šele potem drugo diplomatsko osebje in družinske člane, poroča ameriška tiskovna agencija AP. Ni pa jasno, ali je v kasnejših primerih sploh še šlo za napade ali normalne zdravstvene težave, ki so jih pripisali napadom.