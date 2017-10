Odzivi na najhujši strelski pokol v ZDA ne napovedujejo sprememb na bolje

Washington, 3. oktobra - Američani so se na ponedeljkov najhujši strelski pokol v zgodovini ZDA odzvali tragično predvidljivo, saj zagovorniki pravice do orožja pri njej vztrajajo in zavračajo razpravo, nasprotniki pa zaman zahtevajo ukrepanje kongresa in zvezne vlade. Število žrtev se je do ponedeljka zvečer povzpelo na 59 mrtvih in 525 ranjenih.