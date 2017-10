Bertoncelj po prvem dnevu kvalifikacij v Montrealu sedmi

Montreal, 3. oktobra - Najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj je po prvem dnevu kvalifikacij svetovnega prvenstva v športni gimnastiki v Montrealu sedmi na konju z ročaji. Slovenski adut je za svojo sestavo prejel oceno 14,525 in bo do zadnjega trepetal za uvrstitev med osmerico finalistov. Vodi svetovni in olimpijski prvak, Britanec Max Whitlock.