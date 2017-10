Umrl ameriški glasbenik Tom Petty

Los Angeles, 2. oktobra - Ameriški glasbenik Tom Petty, najbolj znan kot obraz skupine Tom Petty and the Heartbreakers, je danes umrl, star 66 let. Legendarnega glasbenika so v nedeljo zvečer po popolnem srčnem zastoju našli nezavestnega na njegovem domu v Malibuju, v bolnišnici so ga sprva priključili na življenjsko podporo, poroča ameriška televizija CBS.