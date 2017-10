Newyorške borze trgovanje zaključile z rekordnimi vrednostmi

New York, 2. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile rekordno. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so vsi trije večji indeksi, Dow Jones, Nasdaq in S&P 500, po zaključku današnjega trgovanja dosegli najvišje vrednost doslej. Razlog za rekordno rast so močni gospodarski kazalci.