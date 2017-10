Finance: Kako je Slovenija pripravljena na novo krizo (3. 10.)

Ljubljana, 2. oktobra - Slovensko gospodarstvo je zdaj krasno. Prihodki podjetij rastejo, iz mnogo podjetij prihajajo sporočila, da so zaposlenim dvignili plače, službe zdaj za večino ljudi ni težko dobiti, izboljšalo se je celo razmerje med zaposlenimi in upokojenci, stanovanja se gradijo in njihove cene rastejo zelo hitro, v Financah piše Rok Pikon.