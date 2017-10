Anglija proti Sloveniji brez Jonesa in Delpha

London, 2. oktobra - Angleška nogometna reprezentanca je zaradi poškodb ostala brez branilca Phila Jonesa in vezista Fabiana Delpha. Oba sta dobila dovoljenje reprezentance, da se vrneta v svoje klube, prvi v Manchester United, drugi v Manchester City. Jones in Delph bosta izpustila kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, Anglija čaka Slovenija in Litva.