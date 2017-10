Za Katalonijo odziv Bruslja razjeda verodostojnost in ugled EU

Bruselj, 2. oktobra - Katalonci so razočarani, užaloščeni in razburjeni zaradi mlačnega odziva Evropske komisije na nasilje ob nedeljskem referendumu, ki po njihovem mnenju razjeda verodostojnost in ugled EU, je danes v Bruslju poudaril predstavnik katalonske vlade pri EU Amadeu Altafaj, sicer bivši tiskovni predstavnik Evropske komisije.