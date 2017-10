Juncker v pogovorih s Cerarjem o arbitraži opozoril na "mirno reševanje sporov"

Ljubljana/Bruselj, 2. oktobra - Premier Miro Cerar se je danes po telefonu slišal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Govorila sta tudi o vprašanju arbitraže med Slovenijo in Hrvaško, pri čemer je Juncker podprl "mirno reševanje sporov o meji med članicami" in poudaril, da je zdaj čas za enotnost in stabilnost, so sporočili iz Bruslja.