ZDA in Rusija že povsem blizu omejitvam jedrskega orožja po pogodbi Novi Start

Washington, 2. oktobra - Ameriški State Department je objavil zadnje številke o količinah jedrskega orožja v ZDA in Rusiji, ki kažejo, da sta državi že povsem blizu in v nekaterih primerih celo dlje od uresničitve omejitev, dogovorjenih z novo pogodbo Start, ki je stopila v veljavo 5. februarja 2011 in se mora uresničiti do 5. februarja 2018.