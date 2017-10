Afriško prvenstvo v nogometu si želijo gostiti tri države

Johannesburg, 2. oktobra - Afriška nogometna zveza (Caf) je nedavno Keniji odvzela organizacijo afriškega prvenstva, zdaj pa je sporočila tri države, ki se bodo potegovale za organizacijo turnirja, ki bo med 12. januarjem in 4. februarjem prihodnje leto. To so Etiopija, Ekvatorialna Gvineja in Maroko. Keniji so organizacijo odvzeli zaradi prepočasnih priprav na prvenstvo.