Znanstveniki korak bliže razumevanju skrivnosti izvora kozmičnih delcev ekstremnih energij

Ljubljana, 3. oktobra - Mednarodna skupina znanstvenikov je ugotovila, da kozmični delci ekstremnih energij prihajajo iz izvorov izven naše galaksije. S tem so se približali razrešitvi več kot 50 let stare uganke izvora teh delcev. V raziskavah so sodelovali tudi slovenski raziskovalci z Univerze v Novi Gorici in Instituta Jožef Stefan (IJS).