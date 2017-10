V družinskem centru Mala ulica predstavili program Neverjetna leta

Ljubljana, 2. oktobra - Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je danes ob začetku Tedna otroka obiskala družinski center Mala ulica v Ljubljani, ki izvaja programe tako za starše kot za otroke. Predstavili so ji program Neverjetna leta, ki je namenjen preprečevanju in zdravljenju vedenjskih težav otrok ter spodbujanju njihove socialne, čustvene in akademske usposobljenosti.