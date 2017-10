Barca se bo pridružila splošni stavki v Kataloniji

Barcelona, 2. oktobra - Torkovi splošni stavki, ki so jo v Kataloniji napovedale številne organizacije in tamkajšnji politiki, se bo pridružil tudi nogometni velikan Barcelona. Iz kluba, ki je ostro obsodil nedeljsko nasilje policije nad volivci v katalonskem referendumu, so sporočili, da v torek ne bodo delali.