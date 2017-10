Irak in Iran s skupno vojaško vajo kažeta mišice Kurdistanu

Erbil, 2. oktobra - Iranske in iraške sile so danes blizu meje z avtonomno regijo Kurdistan izvedli skupne vojaške vaje. Gre za še enega v vrsti ukrepov, ki so jih države s številčnim kurdskim prebivalstvom izvedle po kontroverznem referendumu, na katerem so iraški Kurdi z veliko večino glasovali za neodvisnost.