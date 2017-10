Hrvaška na poti do 100 milijonov turističnih nočitev

Zagreb, 2. oktobra - Na Hrvaškem so letos do konca septembra našteli 17 milijonov turistov, ki so ustvarili 97,2 milijona nočitev, je objavilo hrvaško ministrstvo za turizem. Turistov je bilo 13 odstotkov več kot pred letom, njihovih nočitev pa 12 odstotkov več. Prihodki od turizma so v polletju narasli za 11,6 odstotka.