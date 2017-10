Poljska znižala upokojitveno starost

Varšava, 2. oktobra - Na Poljskem je v nedeljo začel veljati zakon, ki državljankam in državljanom omogoča predčasno upokojitev. Z vrnitvijo upokojitvene starosti na 60 let za ženske in 65 let za moške želi vlada ljudem dati možnost izbire, je pojasnila poljska premierka Beata Szydlo. Prejšnja vlada je upokojitveno starost zvišala na 67 let za oba spola.