Ob 20. obletnici sodelovanja Slovenije v mednarodnih operacijah tudi o prihodnosti

Brdo pri Kranju, 2. oktobra - Slovenija že 20 let sodeluje v mednarodnih operacijah in misijah. Njeni pripadniki so poznani po strokovnosti in usposobljenosti, sodelovali pa bodo tudi v prihodnje, so na dvodnevni konferenci 20 let v službi miru, ki se je na Brdu pri Kranju začela danes, izpostavili predstavniki ministrstev za obrambo ter notranje in zunanje zadeve.