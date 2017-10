Predsednika estonskega parlamenta bodo sprejeli trije predsedniki

Ljubljana, 3. oktobra - Predsednika estonskega parlamenta Eikija Nestorja, ki se mudi na uradnem obisku v Sloveniji, bodo sprejeli predsednik DZ Milan Brglez, predsednik republike Borut Pahor in premier Miro Cerar. Kot so sporočili iz DZ, obisk predstavlja priložnost za pogovor in izmenjavo mnenj o možnostih krepitve odnosov med državama na področjih skupnega interesa.