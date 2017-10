Tedenska napoved - rekreacija od 3. do 9. 10.

Ljubljana, 2. oktobra - Tedenski koledar športno rekreativnih dogodkov po Sloveniji v obdobju od 3. do 9. oktobra.

IZBRANI DOGODKI

Nočni tek na Kalvarijo

Nočni tek po 454 stopnicah na Kalvarijo. Tekačem pot osvetljujejo svetlobni efekti, kljub temu, da ima najboljši tekač neverjeten rekord 1:44,20 minute pa je pomembno sodelovanje in ne zmaga. Premagati 454 stopnic, s tekom, hojo, plazenjem ali kombinacijo vsega trojega je namreč največji uspeh. Start teka bo ob 19. uri na platoju pred Športno dvorano Vrbanska pod Kalvarijo v Mariboru. Informacije: www.zdravazabava.com

38. tek na Šmarno goro

Šmarna gora je najbolj obiskana gora na sončni strani Alp je bilo prav tako že večkrat zapisano. Na neštetih poteh, ki jo prepletajo vse povprek, so našli zatočišče tudi ljubitelji nekaterih ekstremnih športov, kot so gorski teki, prosto plezanje, jadralno padalstvo, gorsko kolesarjenje, pozimi pa se najdejo primerni trenutki tudi za sankanje in smučanje. Tekmovalno najbolje organiziran je prav gotovo Tek na Šmarno goro, ki poteka vse tam od davnega leta 1979; z uvrstitvijo v tekmovalni koledar Mednarodne zveze za gorske teke konec devetdesetih pa je pridobil tudi trdno oporo za mednarodno uveljavitev. Informacije: http://www.smarnagora.com/index.php

KOLEDAR

TOREK, 3. oktobra

BOVEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

BREŽICE - Sevnica - Lisca; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

MISLINJA - Krim (1107 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

SEVNICA - Krnsko jezero (1391 m); planinstvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SREDA, 4. oktobra

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Napoleoniki (Ita); športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - Pokal Stojna; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

LOŠKI POTOK - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVA GORICA - Pohod za srce; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

TREBNJE - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VELENJE - Sveti trije kralji (884 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VIŠNJA GORA - Izlet za vrtec; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ČETRTEK, 5. oktobra

LJUBLJANA - Tek.si Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.tek.si/

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Krniška škrbina (Ita, 2180 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

HOČE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

KRANJ - 9. tek po mamutovih poteh; tek. Informacije: www.sztrzic.si

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

PETEK, 6. oktobra

MARIBOR - Nočni tek na Kalvarijo; tek. Informacije: www.zdravazabava.com

MARIBOR - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

MISLINJA - Boč (978 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MORAVSKE TOPLICE - 2. prekmurski mali maraton; tek. Informacije: www.prekmurskimaraton.com

PREDDVOR - Vrh nad Škrbino (2054 m); planinstvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

SEŽANA - Slavnik - Kokoš (nočni pohod); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SOBOTA, 7. oktobra

LJUBLJANA - Grossen Ohrenspitze (Ita, 3101 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Saualpe (Avt, 2079 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - 38. tek na Šmarno goro; tek. Informacije: www.smarnagora.si

LJUBLJANA - Pulz Petka; tek. Informacije: www.pulzsport.si/pulzpetka

LJUBLJANA - Dan ČS Sostro: Kostanjev izlet; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.sportnodrustvozadvor.si

LJUBLJANA - Dan ČS Sostro: Kostanjev maraton; pohodništvo. Informacije: www.sportnodrustvozadvor.si

LJUBLJANA - Dan ČS Sostro; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.sportnodrustvozadvor.si

LJUBLJANA - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Kršičevec (1091 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Kanal ob Soči - Jelenk; kolesarstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kamniti lovec (Ita, 2071 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Skuta (2533 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Prevalski stog (2075 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kumlehova glava (1788 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Vajnež (2104 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Pohod Ljubljana - Škofja Loka; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Naravni rezervat Ribniki v dolini Drage; pohodništvo. Informacije: Marija Kastelic, 041 279 021, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - XXII. Memorial Veteran, XII. Memorial Andreja Kastelica-Sove; namizni tenis. Informacije: www.ntzs.si/

VIDEM - 8. dobrepoljsko vandranje: 7. dobrepoljski tek; tek. Informacije: www.sd-dobrepolje.si

VIDEM - 8. dobrepoljsko vandranje; pohodništvo.

BELTINCI - Beltinski tek; tek. Informacije: www.sz-beltinci.net

BLED - Mežaklja; pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BREŽICE - Vegova učna pot; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Rušnati vrh (1915 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CERKNICA - Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

DOMŽALE - Visoki Kurji vrh (1828 m); planinstvo. Informacije: www.pdd.si/

GORNJA RADGONA - Orientacijsko tekmovanje; orientacija. Informacije: www.pdradgona.si

GORNJI GRAD - Vikend v Istri (Hrv); športno plezanje. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

GROSUPLJE - Zadnjiški Ozebnik (2083 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

HOČE - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - 14. Sovretov pohod v Šavno Peč; pohodništvo. Informacije: www.hrastnik.si

IDRIJA - Griči okrog Idrije; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

JESENICE - Jesenski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - 9. Veronikin tek; tek. Informacije: www.kamnik-tourism.si

KAMNIK - Vrh Ljubeljščice (1704 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOBARID - 42. dirka na Drežniške Ravne; kolesarstvo. Informacije: www.kksoca.net

KOČEVJE - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOMENDA - Vajnež (2104 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - S kolesom na praznik vina in oljk Sp. Škofijah; kolesarstvo. Informacije: www.drustvo-raketa.com

KOPER - Pohod na Slavnik; pohodništvo.

KRANJ - Zajavor (Ita, 1815 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Kanjavčeve police; planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRŠKO - Grmada (488 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LENDAVA - 21. Pohod po poteh Miška Kranjca; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Sabotin (609 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Goli vrh (1787 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Po poteh Miška Kranjca; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Gorca - Meljski hrib - Stolni vrh - Piramida - Kalvarija; planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Sinji vrh (1002 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Lučki Dedec (2023 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Ormož - Jeruzalem; kolesarstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MEŽICA - Vevnica (2342 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Bernekerjeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MURSKA SOBOTA - Miškov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - Nočni pohod na Bricnik (1017 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVO MESTO - Krk; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Krniška glavica (1889 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Kucelj (748 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/6/planinska-skupina-pt-novo-mesto

NOVO MESTO - Bašeljski vrh (1744 m); planinstvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

POSTOJNA - Risnjak (Hrv, 1528 m); pohodništvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

POSTOJNA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PREBOLD - Olševa (1929 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PTUJ - Limbarska gora (773 m); pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

PTUJ - Ermanovec, Bevkov vrh, Sivka; planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Kobesnock (Aut, 1820 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

RIBNICA NA POHORJU - Dan Koroških planincev; planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Peč (1508 m); planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SEŽANA - Otliško okno (800 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Zirbitzkogel (2394 m); planinstvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKE KONJICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENSKE KONJICE - Južnoštajerska vinska cesta (Avt); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

STAHOVICA - Bajtarski praznik; planinstvo. Informacije: www.pdbajtar.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Mokrec (1059 m); pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Gradišče; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOFJA LOKA - Rombon (2208 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - Pohod po poti Janeza Javorskega; pohodništvo. Informacije: www.janezjavorski.si

ŠOŠTANJ - Pohod po Trški poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠOŠTANJ - Področno planinsko orientacijsko tekmovanje; orientacija. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TRBOVLJE - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VIŠNJA GORA - Izlet za vrtec; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

VOJNIK - Košutica (1968 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ZREČE - Orientacijska Liga 8; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/tekma/1428/rogla-sol-8

ŽALEC - Vrhovi prijateljstva; planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Dleskovec (1965 m); planinstvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽALEC - Srečanje mladih planincev SMDO; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽIROVNICA - Viš (2666 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

ROGATEC - Kostanjev piknik; pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

ŠENTRUPERT - Steklasova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

LOVRENC NA POHORJU - Izlet Francov; pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

LOŠKA DOLINA - 14. tek po polhovih stopinjah; tek. Informacije: www.loska-dolina.net

CIRKULANE - Bornov tunel; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

NEDELJA, 8. oktobra

LJUBLJANA - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Palec (2026 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pot Stoletnice (Ita, 2206 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Firstov rep (1002 m); pohodništvo.

LJUBLJANA - Izlet v neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Po Kozlevčarjevi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - SPP Markoviščina - Vreme; pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Korošaški slapovi; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

TRŽIČ - Pohod v spomin Majde Haler; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BELTINCI - Beltinski maraton; kolesarstvo. Informacije: www.prekmurje-beltinci.si

CELJE - Lepenatka (1426 m), Veliki Rogatec (1557 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

COL - Ojstrnik (2052 m); planinstvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

HRASTNIK - Komna - Kal; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

HRPELJE - Kepa (2143 m); planinstvo.

KOPER - Burnjak v Benečiji; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LOGATEC - Notranjska planinska pot; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Jesenski Na noge!; pohodništvo. Informacije: www.nanoge.si/jesenski/

MARIBOR - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Miškova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Kostanjev pohod; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Rošpoh - Šentilj; turno kolesarstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Toti pecikl: jesenski izlet Rošpoh - Šentilj; kolesarstvo. Informacije: www.sz-maribor.com

NOVA GORICA - Ježa (949 m) in Kolovrat (1243 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

ORMOŽ - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POLHOV GRADEC - 16. VN Avtomojster; kolesarstvo. Informacije: www.kdrog.si

POLHOV GRADEC - Bivak Črna peč (830 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ŠEMPETER PRI GORICI - Opatje selo - Cerje; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Vileš - Villesse (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTJUR - Kostanjev piknik na Resevni; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠOŠTANJ - 2. tek treh jezer; tek. Informacije: www.sportna-zveza-sostanj.si

ŠTORE - Pohod; planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - Po Sedevčičevi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TOLMIN - Burnjak - praznik kostanja; pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRŽIČ - 6. gorski tek pod Storžič; tek. Informacije: Uroš Rozman, 031 243 411, sdlom@lompodstorzicem.si; www.lompodstorzicem.si

VIPAVA - 20. gorski tek na Nanos; tek. Informacije: www.pd-podnanos.si

ŽIROVSKI VRH - Kostanjev pohod; pohodništvo. Informacije: www.tdzirovskivrh.si/pohod-skozi-zalo

TACEN - Praktični seminar: Tehnika teka nogometaša; tek. Informacije: http://nizi.si/2017/09/12/prakticni-seminar-tehnika-teka-nogometasa/

LJUBNO OB SAVINJI - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdljubno.si/

MIREN-KOSTANJEVICA - 16. pohod Opatje selo - Cerje; pohodništvo. Informacije: www.opatje-selo.si

PONEDELJEK, 9. oktobra

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

