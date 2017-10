Križanič o oceni učinkov ukinitve Teša in Premogovnika Velenje

Šoštanj, 2. oktobra - Predstojnik Ekonomskega inštituta na Pravni fakulteti v Ljubljani France Križanič je danes v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) predstavil analizo učinkov ukinitve Teša in Premogovnika Velenje leta 2030. V razpravi o energetskem konceptu Slovenije, ki naj bi bil sprejet še letos, so se namreč pojavile informacije o ukinitvi Teša in velenjskega rudnika.