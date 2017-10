Ob morebitni regulaciji prostitucije upoštevati mnenje in potrebe seksualnih delavk in delavcev

Ljubljana, 2. oktobra - Ob pobudah in razpravah o regulaciji oz. obravnavi prostitucije kot poklica je treba po mnenju udeležencev okrogle mize iskati takšne rešitve, ki bodo v dobrobit seksualnih delavk in delavcev, pri tem pa je treba upoštevati njihovo mnenje in potrebe. Bolj bi se bilo treba osredotočati tudi na vzroke in preprečevanje prostitucije.