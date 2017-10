V ljubljanski Operi skupaj Parmova Ksenija in Orffova Carmina Burana

Ljubljana, 2. oktobra - V SNG Opera in balet Ljubljana so za prvo premiero v sezoni združili opero Ksenija Viktorja Parme in scensko kantato Carmina Burana Carla Orffa. Režiser Manfred Schweigkofler je, kot je povedal na današnji novinarski konferenci, med obema deloma našel presenetljive povezave v konceptualnem smislu. Premiera bo v četrtek, 5. oktobra.