Bruselj o Kataloniji: Nasilje nikdar ne sme biti sredstvo v politiki

Bruselj, 2. oktobra - Nasilje nikdar ne sme biti sredstvo v politiki, so poudarili v Evropski komisiji v odzivu na dogajanje ob nedeljskem referendumu v Kataloniji. Vse ključne igralce pozivamo k hitremu premiku od konfrontacije k dialogu, čas je za enotnost in stabilnost, ne za delitve in fragmentacijo, je še izpostavil glavni govorec komisije Margaritis Schinas.