Policija v gospodarskem poslopju odkrila 1144 sadik konoplje

Hrpelje/Kozina, 2. oktobra - Policija je v večjem gospodarskem poslopju na območju občine Hrpelje-Kozina odkrila 1144 sadik in 4,3 kilograma že posušene konoplje ter večjo količino pripomočkov za njeno gojenje. Zaradi tega je odvzela prostost 32-letniku iz okolice Ljubljane, ki bi lahko z gojenjem in prodajo letno zaslužil do 720.000 evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.