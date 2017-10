Kriminalisti s prijetjem še dveh osumljencev končali preiskave ropov

Kranj, 2. oktobra - Gorenjski kriminalisti so s prijetjem še dveh osumljencev končali kriminalistične preiskave ropov, ki so se zgodili januarja letos na območju policijskih uprav Kranj in Maribor. Na Gorenjskem so zabeležili ropa v stanovanjskih hišah v okolici Kranja in v Tržiču, na Mariborskem pa rop v župnišču, so danes sporočili s policije.