Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca PS Levica glede Katalonije

Ljubljana, 2. oktobra - Novinarska konferenca poslanske skupine (PS) Levica, na kateri bo vodja PS Luka Mesec pozval vlado, naj obsodi nasilje španskih oblasti v Kataloniji in da se na ravni EU zavzame za obsodbo nasilja in uvedbo sankcij proti vladi španskega premierja Mariana Rajoyja, bo danes ob 13.30 v sobi 117 DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz PS Levica.