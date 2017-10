V Kamerunu smrtne žrtve na shodih za samostojnost angleško govorečega dela države

Yaounde, 2. oktobra - V angleško govorečem delu Kameruna v Ekvatorialni Afriki so zagovorniki samostojnosti ob koncu tedna pripravili proteste za samostojnost tega dela države, na katerih je prišlo do izgredov med protestniki in policijo. Ti so po zadnjih podatkih zahtevali najmanj osem smrtnih žrtev.