Libijsko pristanišče Bengazi po treh letih ponovno odprto.

Bengazi, 2. oktobra - Pristanišče Bengazi v vzhodni Libiji je v nedeljo po treh letih ponovno odprlo svoja vrata. Trgovsko dejavnost v pristanišču so prekinili leta 2014, ko so oborožene skupine, vključno z Islamsko državo, zavzele to drugo največje libijsko mesto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.