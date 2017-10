Na primorski avtocesti že zgodaj zjutraj več prometnih nesreč

Ljubljana, 2. oktobra - Na primorski avtocesti se je zjutraj zgodilo več prometnih nesreč med priključkoma Postojna in Unec. Prva naj bi se zgodila pred deloviščem na Ravbarkomandi, kjer je bila lažje poškodovana ena oseba. Pri drugi je na isti relaciji prišlo do naleta treh vozil, malo pozneje pa do okvare cisterne s plinom, zaradi katere so morali avtocesto zapreti.