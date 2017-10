Obtoženki zanikata odgovornost za umor polbrata severnokorejskega voditelja

Kuala Lumpur, 2. oktobra - Vietnamka in Indonezijka, ki sta obtoženi umora brata severnokorejskega voditelja Kim Jong-nama februarja letos, sta se danes na sodišču v Maleziji izrekli, da nista krivi. Na močno varovano sodišče so ju pripeljali vklenjeni in v neprebojnih jopičih v spremstvu oboroženih varnostnikov. Če ju bodo spoznali za krive, jima grozi smrtna kazen.