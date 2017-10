Večer: Kangler ni več osumljenec v aferi Maks

Maribor, 2. oktobra - Nekdanji mariborski župan Franc Kangler po poročanju današnje izdaje časnika Večer ni več osumljenec v primeru domnevne zlorabe položaja in oškodovanja javnih sredstev pri projektu Maks. Tožilstvo je namreč odstopilo od pregona. Po ocenah Kanglerja je to en dokaz več, da so bile vložene ovadbe zoper njega politično motivirane.