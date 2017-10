Na primorski avtocesti 10 kilometrov zastoja v smeri Ljubljane

Postojna, 1. oktobra - Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane je nastal devet do deset kilometrov dolg zastoj pred delovno zaporo med Ravbarkomando in Uncem. Kot poroča prometnoinformacijski center, je za osebna vozila možen obvoz na relaciji Razdrto-Postojna-Unec, kjer pa so prav tako zastoji.