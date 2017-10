Union Raiffiesen Wladviertel - Calcit Volley 0:3 (-22, -22, -21)

Celovec, 1. oktobra - Odbojkarji Calcita Volleyja so v tekmi 3. kroga srednjeevropske lige zabeležili novo zmago. Na turnirju v Zweetlu so po Košicah in Mladosti Kaštela premagali še domači Union Raiffiesen Wladviertel, tudi v tretji tekmi niso izgubili niti niza. Prva dva so dobili s 25:22, tretjega pa s 25:21.