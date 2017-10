Gajser, Pancar in Irt 12. na pokalu narodov

London, 1. oktobra - V Veliki Britaniji se je s prestižno dirko za pokal narodov končala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Tim Gajser (MXGP), Jan Pancar (MX2) in Peter Irt (open) so Sloveniji, ki se je po petih letih znova uvrstila v veliki finale, privozili 12. mesto, najboljšo uvrstitev na takšnih tekmovanjih po letu 2002. Zmagali so Francozi.