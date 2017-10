Baku, 1. oktobra - Odbojkarice Srbije so v finalu evropskega prvenstva v Azerbajdžanu s 3:1 (20, 22, -18, 18) premagale Nizozemsko. Za olimpijske podprvakinje je to drugi naslov evropskih prvakinj, prvič so bile najboljše leta 2011. Skupno imajo od leta 2006 že 15 kolajn z večjih tekmovanj.