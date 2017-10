Slovenski politiki večinoma obsojajo ravnanje španskih oblasti ob katalonskem referendumu

Ljubljana, 1. oktobra - Slovenski politiki, ki so se odzvali na dogajanje v Kataloniji, so večinoma obsodili nasilje, ki ga izvajajo španske oblasti. Predsednik SD Dejan Židan je zapisal, da je pravica do samoodločbe naroda neodtujljiva pravica, kar velja tudi za Katalonijo. Nekateri so tudi opozorili, da evropska javnost ob dogajanju ne sme obmolkniti.