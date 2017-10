Kočevje, 1. oktobra - Policisti so preklicali iskanje 58-letnega Draga Špiletiča iz Kočevja. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so pogrešanega danes v popoldanskih urah našli mrtvega v reki Rinži, na truplu pa ni bilo znakov nasilja. O dogodku bodo obvestili pristojno tožilstvo.