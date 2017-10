Slovenci 12. v Matterley Basinu, zmaga spet Francozom

London, 1. oktobra - Slovenska reprezentanca v motokrosu je na pokalu narodov, ekipnem svetovnem prvenstvu v britanskem Matterley Basinu v finalu A končala na 12. mestu. Za Slovenijo so vozili Tim Gajser, Peter Irt in Jan Pancar. Skupno zmago so ubranili Francozi, svetovni naslov so si privozili Romain Febvre, Gautier Paulin in Christophe Charlier.