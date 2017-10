Za konec SP Novakova sedma, Kuder Murušič 20.

Pau, 1. oktobra - V Pauu se je končalo svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah. Zadnji dan je bil rezerviran za novo disciplino kajak štirikros, v kateri sta nastopila tudi Ajda Novak in Vid Kuder Marušič. Bolje je šlo ženski predstavnici, ki se je prebila v polfinale in zasedla sedmo mesto, Marušič je bil 20.