Slovenke vidne tudi na dirki za nagrado Bruna Beghellija

Trst, 1. oktobra - Po sobotnem uspehu na Giro dell'Emilia Internazionale so kolesarke edine slovenske profesionalne ekipe BTC City dan pozneje zelo dobro dirkale tudi na eni preizkušnji prve kategorije, dirki Gran premio Bruno Beghelli. Na koncu vidnejše uvrstitve sicer niso zabeležile, a so bile ves čas v ospredju in pobrale nagradi za gorske in leteče cilje.