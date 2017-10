Cerar: Slovenija se je v okviru zavezništev vselej izkazala kot zanesljiva in verodostojna

Metlika, 1. oktobra - Na Otoku pri Metliki so se danes spomnili dogodkov leta 1944, ko so zavezniki s tamkajšnjega letališča v italijanski Bari prepeljali rešene zavezniške letalce. Slavnostni govornik, predsednik vlade Miro Cerar, je poudaril, da se je Slovenija v okviru zavezništev vselej izkazala "kot zanesljiva in verodostojna država".