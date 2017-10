Slovenski divjevodaši uspešno zaključili sezono

Pau, 2. oktobra - Slovenska ekipa v slalomu in spustu na divjih vodah je v nedeljo končala še eno uspešno sezono. Kanuistično slalomsko zlato Benjamina Savška na svetovnem prvenstvu v Pauu, bron Petra Kauzerja in njegova ekipna medalja ter tri odličja v spustu so pika na i uspešne sezone, ki je imela enega od vrhuncev tudi na domačem evropskem prvenstvu v Tacnu.