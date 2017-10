Vrhniška šola Antona Martina Slomška dobiva prizidek

Vrhnika, 1. oktobra - Pri Osnovni šoli (OŠ) Antona Martina Slomška na Vrhniki so začeli graditi prizidek, v katerem bo osem dodatnih učilnic. Projekt je ocenjen na 915.000 evrov, pri čemer se občina nadeja tudi pomoči države. Dela bodo končana predvidoma do spomladi 2018. Sicer pa bodo učenci sedli v nove klopi prihodnje šolsko leto, so za STA povedali na občini.