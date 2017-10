Škof Lipovšek: Hvaležen sem, da je stekel proces urejanja morišč in grobišč

Teharje, 1. oktobra - Celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je danes daroval mašo za žrtve medvojnega in povojnega nasilja v Spominskem parku Teharje, je v pridigi povedal, da je hvaležen, da je vendarle stekel proces postopnega urejanja morišč in grobišč. Glavna tajnica Nove slovenske zaveze Judita Treven pa je dejala, da so tudi njeni svojci tukaj na Teharjah trpeli.