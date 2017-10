V Kočevju in Kamniku v prepirih poškodovana dva moška

Kočevje/Kamnik, 1. oktobra - V Kočevju in Kamniku je v soboto popoldne in danes okoli 1. ure prišlo do dveh dogodkov, v katerih sta bila poškodovana dva moška. V Kamniku naj bi 71-letnik med prepirom z ostrim predmetom poškodoval 66-letnika, v Kočevju pa je 25-letnik med prepirom v gostinskem lokalu zabodel 34-letnika, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.