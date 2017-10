Število poškodovanih na stadionu v Amiensu naraslo na 29

Amiens, 1. oktobra - Na včerajšnji tekmi francoskega nogometnega prvenstva med Amiensom in Lillom se je ob slavljenju gostujočih navijačev ob golu zrušila ograja, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa se je število poškodovanih v nesreči povzpelo na 29, od tega pet huje. Tekmo so prekinili in odpovedali.