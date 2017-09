Pod težo navijačev popustila ograja, več poškodovanih navijačev Lilla

Amiens, 30. septembra - Na današnji tekmi francoskega državnega prvenstva med Amiensom in Lillom se je ob slavljenju gostujočih navijačev ob golu zrušila ograja, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa se je ob tem poškodovalo 18 navijačev, trije huje. Tekmo so prekinili in odpovedali.